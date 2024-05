Il capitano della Juventusha rimediato una lesione al soleo nel corso della gara di domenica sera allo stadio Olimpico contro la. Riuscirà a fare ritorno il capitano per la finale di Coppa Italia? Stando a quanto riferisce SkySport la lesione non sembra essere grave e le speranze di Massimiliano Allegri e del suo staff solo quelle di riaverlo a disposizione per la finale di Coppa Italia ma si dovrà valutare l'evoluzione dell'infortunio, seppur non grave. Oggi Danilo si è allenato a parte.