Juventus, il messaggio di Danilo

Capitan, attraverso i suoi canali social, ha scritto un messaggio rivolto a tutto il mondoe, soprattutto, ai tifosi."La serie di risultati ottenuti di recente non è stata quella che ci aspettavamo e ne siamo tutti consapevoli. L’unica strada da percorrere è quella di raccogliere le forze, dentro e fuori dal campo, soprattutto per le prossime due partite in casa, vicino alla nostra gente, per guadagnare punti importanti per il proseguo della stagione. L’unità, l’umiltà e lo spirito di sacrificio sono sempre stati i tratti distintivi di questo gruppo! Andiamo avanti, senza mollare! Tutti insieme!".Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.