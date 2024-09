Il capitanosarà tra gli ultimi giocatori a tornare a Torino dopo gli impegni con la nazionale. Questo ritardo nel rientro rende altamente probabile che l'allenatoredecida di non schierarlo nella prossima sfida di campionato contro l'Empoli. La scelta potrebbe essere dettata dalla necessità di gestire al meglio le energie del difensore brasiliano, evitando un sovraccarico fisico dopo le fatiche internazionali. Inoltre, Motta potrebbe optare per altre soluzioni difensive per garantire un approccio tattico equilibrato contro l'Empoli, risparmiando Danilo per le successive partite della stagione, più cruciali.