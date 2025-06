Danilo: 'Lasciare la Juventus è stato molto difficile'

Getty Images

Le parole di Danilo

L’ex difensore e capitano della Juventus Danilo , è tornato a parlare della sua esperienza in bianconero e del successivo ritorno in Brasile, ai microfoni di Romario TV. Un’intervista carica di emozioni, in cui il giocatore ha ripercorso il momento delicato del suo addio alla Juve e la scelta di rientrare in patria per vestire la maglia del Flamengo.“Quando ho lasciato la Juve è stato molto difficile,” ha spiegato Danilo. “Sai, il pensiero di dover lasciare l’Europa, la Champions League e queste cose... Poi mi sono fatto una domanda chiedendomi quale fosse la cosa che mi emozionava veramente quando ne parlavo e la risposta era il Flamengo.”

Un passaggio che sottolinea quanto la decisione non sia stata affrettata, ma frutto di una lunga riflessione personale. Danilo ha ammesso di aver avuto dubbi e incertezze, consapevole di chiudere un importante capitolo europeo della sua carriera. Tuttavia, il richiamo del Flamengo e la possibilità di essere utile alla squadra hanno avuto la meglio.“Ho pensato che avrei potuto veramente aiutare sul campo. Ma è stato difficile, non è stata una cosa che ho pensato e risolto in un'ora. Ho preso tempo, ma è stata la scelta migliore.”Con queste parole, Danilo saluta l’esperienza alla Juventus, portando con sé ricordi importanti, ma anche la serenità di una decisione presa con il cuore. Il suo ritorno al Flamengo rappresenta una nuova sfida e una pagina emozionante della sua carriera.