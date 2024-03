Il capitano della Juventus, Danilo, ha parlato in zona mista dopo il pareggio con l'Atalanta: "L’obiettivo è la Champions, è stato individuato dal primo giorno. E’ chiaro che in un determinato momento siamo stati vicinissimi all’Inter e quello ci ha fatto sognare di più. In questo momento, concretamente, l’obiettivo che abbiamo è giocare la Champions l’anno prossimo che sarà molto importante per la Juve"."La squadra ha carattere, lavora. Siamo stati alti, aggressivi, come dobbiamo essere. Poi il risultato è stato quel che è stato e ci fa male. L’atteggiamento secondo me che abbiamo avuto dopo essere stati sotto di un gol è stato giusto, quello che deve essere sempre".