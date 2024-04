JUVENTUS, MA DAVVERO DANILO PUO' SALUTARE?

Il capitano della Juventus, il brasiliano, è legato ai colori bianconeri da un contratto fino al 2025. Danilo, ha lentamente e silenziosamente scalato ledella Vecchia Signora, fino a diventarne capitano. Il brasiliano è, come ormai noto, undello spogliatoio, per carisma oltre che per gerarchie. Al momento però, come riferiva oggi La Repubblica, il capitano sembra sia importante ma non fondamentale, infatti non sarebbe da escludere una sua cessione nel corso della sessione estiva di calciomercato.La risposta, in questo preciso momento, potrebbe essere sì. Verranno infatti fatte attente valutazioni sui profili ideali per la Vecchia Signora in vista della prossima stagione. Non dimentichiamo che il capitano è legato a Madama fino al 2025 e che ha un ruolo molto importante nello spogliatoio essendo riconosciuto anche come guida per i più giovani.