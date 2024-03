Le condizioni di Chiesa

Federicosi sono allenati con il gruppo: è questa la grande e importante notizia che arriva dalla seduta di allenamento di oggi della Juventus, che ha preparato le ultime situazioni tattiche prima dell'arrivo della vigilia di Napoli-Juventus.



L'attaccante era andato ko in allenamento per una botta al piede destro dopo un contrasto con Alex Sandro durante la partitella. Dopo una seduta di stop per smaltire la contusione, Chiesa è tornato ad allenarsi con la squadra e si candida alla convocazione per la partita del Maradona.



Le condizioni di Danilo



Juventus, le ultime notizie verso la partita con il Napoli

In seguito al trauma riportato durante la gara Hellas Verona-Juventus,aveva riscontrato unaalla. Gli esami avevano comunque escluso la presenza di lesioni capsulo legamentose e di fratture della caviglia sinistra: il calciatore aveva così iniziato il programma riabilitativo e le sue condizioni sono state successivamente valutate. Ora è pronto a tornare in campo.Domani Allegri parlerà alle ore 11 in conferenza stampa, mentre la squadra partirà soltanto nel pomeriggio per raggiungere il capoluogo campano e affrontare domenica sera la partita contro la squadra di Calzona.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.