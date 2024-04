Juventus, Danilo può essere ceduto

Danilo, i numeri con Allegri

Rinforzi in casa Juve ce ne saranno, necessari per affrontare tutti gli impegni della prossima stagione, con campionato, Coppa Italia, Mondiale per Club, Champions League (sempre più probabile) e forse Supercoppa italiana. Allo stesso tempo peròCi sono tanti giocatori che hanno il contratto in scadenza nel 2025 e che quindi nei prossimi mesi saranno chiamati a prendere decisioni sul futuro. Uno di questi èIl brasiliano potrebbe andar via dalla Juve un anno prima del previsto se Allegri non dovesse restare, scrive il Corriere dello Sport.Da quando è tornato Allegri, Danilo ha disputato in tre stagioni 122 partite tra tutte le competizioni con la maglia della Juve. E' uno dei punti fermi del tecnico livornese, che gli ha anche affidato la fascia da capitano. Quest'anno, per il brasiliano, 27 presenze complessive con un gol e tre assist.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!