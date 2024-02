Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Danilo per la sfida contro il Frosinone, in programma domenica alle 12:30. Il capitano della Juventus infatti si è fermato per l'infortunio alla caviglia. Ma quando tornerò a disposizione? Come riferisce Tuttosport, il difensore brasiliano sta puntando alla trasferta di Napoli, il 3 marzo. Se non ce la farà, allora rientrerà per la gara successiva, quella contro l'Atalanta all'Allianz Stadium. E' l'unico assente in casa Juve oltre a Moise Kean. Anche l'attaccante italiano punta alla gara contro il Napoli per rientrare dopo oltre due mesi di stop.