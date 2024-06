Danilo Juve, cosa succede

Il cambio in panchina, il progetto sportivo nelle mani del direttore Cristiano, le mosse di politica calcistica e il rientro nell'Eca, i saluti ad alcuni calciatori da lungo tempo in bianconero come… insomma, la Juventus volta pagina e dà il via ad una nuova era, con la speranza che possa essere vincente.In mezzo a questa evoluzione, le scelte di mercato, in entrata e in uscita. E nella volontà di cambiare pagina può essere che finiscano anche i leader dello spogliatoio e delle ultime stagioni. Tant'è che le voci di mercato, nelle ultime settimane, hanno dato in uscita da Torino anche un punto fermo come il capitano di Madama, Danilo Saràil nuovo allenatore dellae, da lunedì 3 giugno, ogni giorno è buono per apporre le firme sul contratto. Contestualmente, però, le parti lavorano già al mercato e alla costruzione della rosa per la prossima stagione: chi provare a comprare, chi è sacrificabile, chi è intoccabile. In questo senso, per quel che riguarda Danilo, non filtrano particolari chiusure del nuovo tecnico rispetto al capitano bianconero.E poi c'è la volontà del calciatore, resa nota anche via social.. L'intenzione è quella di onorare il contratto in scadenza nel 2025 e, fino ad allora, essere ancora un punto fermo della Vecchia Signora. Magari, questa volta, nel ruolo di esterno basso, dopo essere stato spostato a centrale. Magari, questa volta – con più continuità rispetto al passato -, con il compito di entrare dentro al campo e partecipare alla costruzione.