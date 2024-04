Sembra sempre più complicata la permanenza di Massimilianosulla panchina della. Il tecnico deve centrare ancora la qualificazione ine la finale di, come dichiarato dall'a.din una recete uscita.la Juventus ha ipotecato la finale, non si può dire lo stesso per l'Europa. E anche in quel caso la permanenza sembra difficile.Il candidato principale per la panchina è Thiago. Secondo quanto riportato da Oliver Dawes e Graeme Bailey di di HITC Football, la Juventus starebbe stilando una lista di candidati e tra questi ci sarebbe anche Roberto, il cui rinnovo con ilsembra in stand-by. L'exha anche una clausola rescissoria di 15 milioni.