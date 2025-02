Juventus, dall'Empoli all'Empoli: inizia un febbraio di fuoco, 7 partite in 24 giorni

Getty Images

La sfida dell'Allianz Stadium contro l'Empoli apre, ufficialmente, un autentico febbraio di fuoco per la. La squadra di, dopo aver archiviato un deludente mese di gennaio, è chiamata a tenere alta la soglia d'attenzione all'imbocco di un mese nel quale i bianconeri saranno impegnati su ben tre fronti.Si parte oggi, alle 12.30, contro i toscani, prima di tornare in campo venerdì 7 per fare visita alla neopromossa Como. Poi inizia la fase clou: martedì 11 settembre la Juve sfiderà il PSV nella gara d'andata dei playoff di Champions League, prima di ospitare l'Inter a Torino domenica 16.

Le partite della Juventus a febbraio

Juventus-Empoli (2 febbraio)

Como-Juventus (7 febbraio)

Juventus-PSV (11 febbraio)

Juventus-Inter (16 febbraio)

PSV-Juventus (19 febbraio)

Cagliari-Juventus (23 febbraio)

Juventus-Empoli (26 febbraio, Coppa Italia)

Non c'è un attimo di sosta, perché dopo il Derby d'Italia, i bianconeri giocheranno il ritorno col PSV mercoledì 19. A chiudere un gennaio fittissimo di impegni ci sarà la trasferta di Cagliari (domenica 23) e l'ottavo di finale di Coppa Italia (mercoledì 26) nuovamente contro l'Empoli, ovvero la squadra con cui si aprirà un autentico tour del force.