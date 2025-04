Juventus, dalla Spagna spunta il nome di Ansu Fati

Getty Images

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo todofichajes.com, la Juventus avrebbe manifestato interesse per Ansu Fati, esterno offensivo classe 2002 di proprietà del Barcellona. Dopo una stagione in prestito al Brighton, in Premier League, il giovane talento spagnolo potrebbe cambiare nuovamente maglia, e questa volta in direzione Torino.La Juventus, alla ricerca di rinforzi offensivi per la prossima stagione, sta valutando l’opportunità di acquistare Ansu Fati a titolo definitivo. Il calciatore non rientrerebbe più nei piani principali del Barcellona, che potrebbe essere disposto a cederlo per una cifra ragionevole, considerato anche il poco minutaggio accumulato quest’anno.

In questa stagione, infatti, Ansu Fati ha collezionato appena 191 minuti in campo, distribuiti in 9 presenze ufficiali. Tuttavia, il suo talento non è mai stato messo in discussione, e la Juventus potrebbe puntare su di lui come scommessa di alto profilo per il futuro.Al momento non si parla ancora di una trattativa avviata, ma il nome di Ansu Fati è finito sul taccuino della dirigenza bianconera. Un'operazione intrigante, che potrebbe diventare concreta nelle prossime settimane.