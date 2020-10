Tra Juventus e Barcellona esiste un grande rispetto che si palesa in numerose operazioni di mercato che hanno visto diversi calciatori passare da Torino a Barcellona e viceversa. La trattativa che ha portato allo scambio tra Pjanic e Arthur è lì a dimostrare che le due società sono più che disponibili a trattare. Secondo alcune voci che arrivano dalla Spagna, riportate da Tuttosport, Juventus e Barcellona starebbero lavorando ad un maxi scambio. La società blaugrana, per tutelarsi in caso di partenza di Messi, vorrebbe acquistare Dybala; in cambio, alla Continassa sbarcherebbe Griezmann. ​Operazione complicata, ma non impossibile.