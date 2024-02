Il rendimento con il Frosinone di Matias Soulé ha suscitato l'interesse di molti club in giro per l'Europa. Non solo in Premier League, anche in Francia molti club hanno messo gli occhi su di lui, come riferisce But!. In particolare, le squadre interessate al talento argentino di proprietà della Juve sono Nizza, Lille e Monaco, che lo seguono da vicino. La Juve per cedere il giocatore vuole un'offerta almeno di 30 milioni di euro. Il futuro di Soulé comunque resta incerto; dopo aver rifiutato una grande offerta a gennaio dall'Arabia Saudita, in estate gli scenari sono aperti.