Juventus, dalla Continassa: novità su Kelly e le ultime su Koopmeiners, Cambiaso e Gatti

Getty Images



Ritmi elevati e attenzione ai dettagli

Situazione infortunati: Kelly in parte con il gruppo



Ancora a parte Koopmeiners, Cambiaso e Gatti

Laha ripreso ad allenarsi alla Continassa con una seduta intensa e ben strutturata sotto gli occhi attenti di Igore del suo staff. Il programma odierno ha messo al centro il lavoro atletico, seguito da esercitazioni tattiche ad alta intensità e, per concludere, una partita a ranghi completi 11 contro 11.Il lavoro della squadra è cominciato con esercizi atletici mirati al mantenimento della condizione fisica, per poi concentrarsi su una serie di partitelle a pressione, utili a testare la reattività, il pressing collettivo e la gestione della palla in spazi stretti. A chiudere la seduta, una classica partita 11 contro 11, occasione preziosa per valutare l’integrazione dei movimenti tattici e dei principi di gioco del nuovo tecnico.Buone notizie dall’infermeria per quanto riguarda, che oggi ha lavorato parzialmente con il gruppo. Il difensore sta seguendo un percorso graduale di rientro, e la sua presenza in alcune fasi della seduta è un segnale incoraggiante per lo staff medico e tecnico.Restano invece ancora ai box — seppur impegnati in lavoro differenziato — Teun, Andreae Federico. I tre proseguono nei rispettivi percorsi di recupero, con il club che mantiene massima cautela per evitare ricadute. Nessuno dei tre è stato ancora reintegrato nei lavori collettivi, e si valuterà alla fine se saranno a disposizione.