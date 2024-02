Lasi sta preparando al JTC della Continassa verso la gara di sabato alle 18 contro l'Hellas Verona allo stadio Bentegodi della città scaligera. Tuttavia, stando a quanto riferisce SkySport in due si allenano a parte e salteranno la trasferta in terra veneta. Si tratterebbe di Moise, dopo il mancato approdo all'Atletico Madrid sta effettuando una riatletizzazione per ultimare la guarigione dal problema alla tibia che lo tormenta e di Mattiache ha rimediato nelle scorse settimane un problema al ginocchio e il suo stop era di 3/4 settimane totali.