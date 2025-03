Juventus, dalla Continassa il messaggio è chiaro

Juventus, cosa sta succedendo alla Continassa?

Il messaggio dalla Continassa

Questo è quello che sembra stia succedendo dentro alle mura della Continassa. La squadra diora più che mai deve recuperarsi, ritrovarsi e ricompattarsi dopo le due batoste rimediate per mano di Atalanta e Fiorentina. La necessità ora è quella di salvare il salvabile. I bianconeri continuano gli allenamenti alla Continassa, quelli rimasti, gli altri sono impegnati con le rispettive nazionali.Alla Continassa ci si ricompatta. Si lavora duro, in particolare lo staff tecnico sta puntando molto sulla preparazione atletica che sarà fondamentale nel finale di stagione, per queste ultime gare in cui il quarto posto è quasi un obbligo da raggiungere per salvare una stagione.Dalla Continassa il messaggio sembra essere chiaro, infatti è stato pubblicato pochi istanti fa su Instagram un post con la scritta: "Quando i giorni sono tranquilli il lavoro è duro". La dimostrazione che in questi periodi di tranquillità la Juventus sta proseguendo il lavoro duro tra le mura del centro sportivo, agli ordini di Thiago Motta.L'intensità degli allenamenti bianconeri infatti l'avevamo vista fin dai primissimi allenamenti con il nuovo tecnico. Ora è più che mai fondamentale per provare a salvare ciò che resta di questa stagione bianconera che sta affrontando delle difficoltà. Questo finale di stagione infatti sarà fondamentale per riuscire ad arrivare al quarto posto che vale un pass per la prossima Champions League.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui