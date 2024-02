Lasi è allenata in mattinata tra le mura del JTC della Continassa preparando al gara di sabato alle 18 contro l'Hellas Verona in trasferta. Tramite il proprio profilo Instagram ha pubblicato la Vecchia Signora alcuni video della seduta mattutina. Tra questi un esercizio sulle conclusioni in porta, prima segna Federico Chiesa, poi Kenan Yildiz e infineProprio quest'ultimo ha fatto impazzire i tifosi con la sua conclusione perfetta dopo un ottimo movimento per saltare il difensore. Di seguito il video della giocata.