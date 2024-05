Attraverso la piattaforma, la società ha ufficializzato la partecipazione alla prossima Champions League, non senza una piccola nota chiarificatrice."Con i risultati di questo turno di campionato, la Juventus ha conquistato la matematica certezza che, il prossimo anno, disputerà la Champions League. Il distacco dalla Roma è di sette/sei punti e, al netto del turno di recupero che coinvolgerà l’Atalanta, la qualificazione alla Champions League 2024/25 è per i bianconeri matematica.La Juve dunque torna nella massima competizione continentale, dopo un anno di assenza, non dovuta ai nostri risultati in campo".