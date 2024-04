DaSono stati diversi i tornei e i match ufficiali andati in scena nella settimana che si è conclusa domenica 28 aprile 2024. Gare che hanno visto coinvolte sei delle nostre squadre del Settore Giovanile.Di seguito il recap, squadra per squadra.UNDER 19 FEMMINILENon basta un rotondo 2-6 a Parma: le bianconere purtroppo non accedono alla Final Four Scudetto.UNDER 17 FEMMINILEPercorso netto quello compiuto dalla squadra di Luca Scarcella al Memorial "Pina Cipriani", evento sportivo andato in scena in provincia di Torino – a Mappano nello specifico – nella giornata di giovedì 25 aprile e dedicato a squadre professionistiche femminili Under 17. Le nostre bianconere, dopo avere superato le pari età del Torino (0-1) e del Genoa (0-2), si sono imposte in finale sull'Inter (0-1) grazie alla rete di Santarella, premiata al termine del torneo in quanto capocannoniere. Anche Piccardi è stata premiata in quanto migliore giocatrice del torneo.Domenica, rotondo 6-0 per le bianconere nel Campionato Interregionale contro il Como. In gol Santarella, 2 volte Bertoglio e Perfetti, rete di Iannaccone.UNDER 17 MASCHILERocambolesco 4-3 per il Bologna contro i bianconeri al Centro Sportivo Cavina. Avanti la Juve con Giardino al nono del primo tempo e poi di nuovo al 39' su rigore con Leone, dopo il momentaneo pareggio di Schjott. Il Bologna torna sotto a fine prima frazione con Saputo e poi passa in vantaggio nella ripresa, con Gori al 35'. La Juve non molla e la riagguanta con Sosna al 41', ma un minuto dopo la beffa, col gol finale bolognese di Castaldo.UNDER 16 MASCHILEVittoria 0-2 per i nostri ragazzi in Liguria, in trasferta contro la Sampdoria. Le reti entrambe nella ripresa, di Ceppi e BorasioUNDER 15 FEMMINILENella giornata di giovedì 25 aprile è scesa in campo anche la squadra allenata da Luca Vood per disputare un match del Girone H del campionato " Esordienti 2° anno" contro l'Under 13 maschile del Pro Collegno. Il match, andato in scena a Garino – frazione di Vinovo in provincia di Torino –, si è concluso con la sconfitta delle bianconere per 0-2 (3-4 FIGC).Sempre nella giornata di giovedì l'altra squadra Under 15 femminile bianconera ha superato 5-1 le pari età del Torino FC in un match della Fase Interregionale del campionato di categoria. Di Campi, autrice di una doppietta, Grigolo e Abbondanza le reti della Juventus.Sempre nella giornata di giovedì l'altra squadra Under 15 femminile bianconera ha superato 5-1 le pari età del Torino FC in un match della Fase Interregionale del campionato di categoria. Di Campi, autrice di una doppietta, Grigolo e Abbondanza le reti della Juventus.Domenica, vittoria a Cremona in trasferta per le ragazze di Vaccariello, che superano la Cremonese femminile Under 15 per 0-3, gara valevole per il campionato interregionale. In gol per le bianconere 2 volte Garbin e una Campi.