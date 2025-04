Juventus, dal retroscena del ritorno a Torino al nuovo programma e la partenza per Parma: così si (ri)prepara la sfida

AFP or licensors



Perchè la Juventus ha fatto rientro a Torino?

Juventus, il programma verso il Parma



Juventus, possono cambiare i convocati per la sfida al Parma?

Lanella mattinata di ieri era già ain hotel dove si stava preparando alla sfida che si sarebbe dovuta disputare ieri sera conto i gialloblù allo Stadio Ennio Tardini quando pochi istanti prima delle 10 è giunta la notizia della scomparsa del Papa ed il conseguente rinvio di tutti gli eventi sportivi. Esattamente come era già accaduto alla scomparsa del Pontefice precedente.La Juventusnonostante la sfida si giocherà già domani perchè nell'immediato non era stata resa nota la data del recupero. Una volta accertato che non si sarebbe potuti scendere in campo ieri sera la Juventus avrebbe dovuto allenarsi e non è semplice trovare un centro sportivo con strutture all'altezza di un club come quello bianconero in poche ore a disposizione. Quindi la soluzione migliore è stata quella di fare ritorno alla Continassa per preparare nuovamente questa sfida.I bianconeri infatti ancora oggi si alleneranno nel pomeriggio nel centro sportivo sito vicino all'Allianz Stadium. La partenza per Parma è prevista per domani e la squadra di Igor Tudor farà tutto nell'arco della giornata, quindi con ritorno previsto in serata dopo la sfida.Sì, la Juventus potrebbe cambiare l'elenco dei convocati per la sfida contro il Parma rispetto a quelli di domenica. Potrebbe ritornare almeno per la panchina Teun Koopmeiners ma ovviamente la seduta di allenamento di oggi sarà decisiva per le ultime risposte e sciogliere gli ultimi dubbi nella mente del tecnico croato.





