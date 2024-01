La Juventus ha trovato il suo nuovo eroe in attacco, e il nome èNella vittoria a Lecce l'attaccante serbo ha dimostrato di essere più di un semplice goleador, emergendo come il leader di un nuovo capitolo per la Vecchia Signora.L'azione che ha portato al primo gol di Vlahovic è stata magistralmente orchestrata da Cambiaso, il quale ha servito una palla brillante. La reazione rapida dell'attaccante dopo una parata non impeccabile di Falcone su Yildiz ha evidenziato la sua prontezza e il suo istinto di goleador. In un momento cruciale, Vlahovic ha eseguito una mezza girata al volo con perfetta coordinazione, superando il portiere salentino e portando la Juventus in vantaggio.