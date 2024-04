Lasta lasciando un'impressione preoccupante dopo la partita dicontro la Lazio. Nigel Reo-Coker, ex centrocampista e ora commentatore per CBS Sport Golazo, ha utilizzato parole forti per descrivere la situazione della squadra di Massimiliano Allegri, definendola "imbarazzante" e paragonandola a un'era dei dinosauri. Questo commento si aggiunge a quelli precedenti di altri commentatori, come Matteo Bonetti, che hanno criticato l'interpretazione del calcio della Juventus come antiquata e provinciale.Secondo Reo-Coker, la Juventus sembra indietro nel tempo nel modo in cui gioca, e questo non riguarda solo i risultati, ma anche lo stile e la soddisfazione nel vedere la squadra in campo. Egli sottolinea che il successo non dovrebbe essere l'unico criterio di valutazione, e cita esempi di allenatori che sono stati licenziati nonostante abbiano vinto titoli importanti. Reo-Coker evidenzia che la Juventus è sempre stata associata a una mentalità vincente e che l'attuale situazione non è all'altezza di tale reputazione.