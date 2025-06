Da Biella agli USA, un sogno chiamato prima squadra: il percorso di Daffara con la Juventus

Getty Images

Il viaggio di Giovanni Daffara è ben più ampio di un semplice volo da Torino agli Stati Uniti . No, la sua storia non parte dal capoluogo piemontese, ma ci si avvicina per gradi: comincia tutto a Biella, territorio storicamente industriale e che oggi si lega alla Juventus per tanti aspetti,. La seconda squadra bianconera, però, è il presente del giovane portiere.E da Biella, precisamente dalla Biellese, Daffara arriva presto a: viene notato dagli scout della Juve e così il viaggio verso Vinovo diventa una costante di ogni settimana per il classe 2004, che già prima di passare nel settore giovanile bianconero vedeva il suo nome accostato a quello di una leggenda come Gigi, tra scherzi e paragoni con un pizzico di sogni.

L'avventura alla Juventus

Il Mondiale per Club e il sogno prima squadra

Con la Juve si gioca sempre le sue carte nel settore giovanile, fino a un salto improvviso: nella stagione 2022/23 diventa titolare nell'Under 19 didopo un infortunio dell'allora portiere titolare. L'occasione, però, va ben oltre il semplice stop del compagno di reparto: Daffara guadagna sempre più fiducia e consapevolezza, e in quella stessa stagione esordisce tra i professionisti.Il 12 marzo 2023, infatti, viene convocato dalla Next Gen per il match contro il. Ancora un infortunio, ancora un'occasione per dimostrare un valore decisivo per scalare le gerarchie. Già, perché il portiere bianconero ha saputo mantenere la sua posizione indipendentemente degli stop dei compagni, mostrando grande forza mentale e prestazioniIn questa stagione, infatti, Daffara è stato un punto fermo della Next Gen, risultando decisivo in tante occasioni, sia nei momenti difficili di inizio anno, sia nella rinascita targata: il portiere ha messo più volte i guantoni su punti pesanti, che a fine stagione hanno permesso di giocare anche due gare ai playoff.Venendo al presente, leggiamo il nome di Giovanni Daffara accanto a quello di giocatori esperti come Bremer o Locatelli. L'occasione, in questo caso, è doppia: l'assenza per infortunio dipotrebbe prolungarsi, perché il numero uno sembra sempre più vicino alla strada dell'addio, ed è qui che si inserisce - ancora una volta - la storia del portiere.Daffara gode di grande fiducia da parte della Juventus, che lo ha blindato nonostante gli occhi della Serie B si fossero posati con grande interesse su di lui. Dalle strade di Biella, il classe 2004 è volato negli Stati Uniti con: coltivare il lavoro cominciato con la prima squadra e con il preparatore dei portieri Tomislav Rogic, per puntare ancora una volta a scalare le gerarchie e conquistare





