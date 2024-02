Una vittoria pesantissima, per il momento che la Juventus stava e sta attraversando. Ma anche una vittoria emozionante per come è arrivata, a pochi secondi dal triplice fischio. Il gol di Daniele Rugani dà i tre punti alla Juventus e permette al mondo bianconero di passare una domenica più serena rispetto alle ultime. Intanto, i giocatori hanno festeggiato sui social la vittoria contro il Frosinone, a partire proprio da Rugani: "Oggi contava solo tornare a vincere.. questo gol è una liberazione". IN GALLERY L'ESULTANZE DEI GIOCATORI DELLA JUVENTUS DOPO IL 3-2 ALL'ALLIANZ STADIUM.