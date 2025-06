Juventus da Trump, l'idea è stata di Elkann: il retroscena. E c'è chi è 'geloso'

Juventus da Trump: come è nata l'idea di Elkann

"Lasì e noi no. Siamo un po’ gelosi". Parola di, CT della Nazionale statunitense, che ha pronunciato questa frase in riferimento alla visita della squadra bianconera a, direttamente nello Studio Ovale, alla vigilia dell'esordio al Mondiale per Club. Forse c'era dell'ironia nelle sue dichiarazioni, fatto sta che grazie a quell'episodio la Vecchia Signora è finita sotto i riflettori internazionali, nel bene e nel male.Come spiega Tuttosport, l'intenzione di, regista dell'incontro, non era certo quella di supportare il presidente USA, prestandogli la Juventus come sfondo per una sua sparata. L'idea era piuttosto quella di affermare lo status e il peso del marchio bianconero a livello mondiale, in una dimostrazione plastica della propria fama. Con Trump - scrive il quotidiano - bisogna poi sempre mettere in conto che qualcosa sfugga al cerimoniale e si scivoli al di fuori del protocollo (chiedere ai leader politici che hanno vissuto momenti difficili nelle loro recenti visite da Zelensky in poi), ma resta il fatto che essere ricevuti alla Casa Bianca, chiunque sia l’inquilino, significa vedere riconosciuta la propria fama e il proprio peso specifico.