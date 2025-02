Juventus da scudetto nel secondo tempo: Thiago Motta deve cambiare l'approccio della squadra

AFP via Getty Images

Juventus, la differenza tra il primo e il secondo tempo: i risultati

a scudetto nel secondo tempo: no, non quello di Como, che alla fine ha portato i bianconeri alla vittoria ma non certo convincendo. "Secondo tempo" inteso come generale, dall'inizio della stagione, visto che contando solamente la seconda parte di gara, la Juve si ritroverebbe in posizioni altissime della classifica. E' nei primi 45 minuti che la squadra diinvece fatica, non solo in termini di prestazione ma proprio di risultati. E giunti a febbraio non può essere casuale.

Se contassero solo i secondi tempi, i bianconeri sarebbero secondi in classifica insieme all'Inter con 43 punti, dietro solo all'Atalanta, come riporta la Gazzetta dello Sport. Mentre prendendo in considerazione i risultati della prima frazione, la squadra di Motta si troverebbe al sesto posto con solo 36 punti. Insomma, serve per la Juve un cambio di marcia nella prima parte di gara.