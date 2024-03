Unada record, quella pronta a scendere in campo allo stadio Maradona contro il. Massimiliano, infatti, ha schierato la sua formazione titolare con l'età media più bassa di questo campionato:. In più, i bianconeri non schieravano un undici titolare così giovane contro la squadra partenopea in Serie A dal 9 novembre 1997 (allora 25 anni e 339 giorni). La cosiddetta Gen Z "al comando", insomma, in una serata in cui la Vecchia Signora dovrà necessariamente andare a caccia di una vittoria.