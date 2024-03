Juventus, le ultime dall'infermeria

Si parla tanto del futuro di Massimilianosulla panchina della Juventus ma la concentrazione dovrà essere rivolta anche e soprattutto al prossimo match dei bianconeri, che scenderanno in campo domenica alle 18 contro l'Atalanta. Un appuntamento diventato ancora più importante dopo la sconfitta contro il Napoli. Già certo di non esserci è Dusan Vlahovic, che è squalificato.Allo Stadio Maradona l'emergenza era a centrocampo per la Juve, viste le assenze contemporanee di Weston Mckennie e Adrien Rabiot. I due giocatori non erano però gli unici assenti per Massimiliano Allegri. Ancora fuori infatti Mattia Perin e Moise Kean, oltre a Mattia De Sciglio. Recupererà qualcuno in vista della gara con l'Atalanta?