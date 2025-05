Juventus, da questa caratteristica di Conceiçao passa la Champions: cosa gli chiede Tudor

Getty Images

La stagione di Conceicao



Champions o Europa League

Nel calcio, come nella vita, arrivano momenti in cui le chiacchiere si fermano e parlano solo i fatti. Per– “Chico” per gli amici e pochi altri – quel momento è adesso. Nessuna missione impossibile davanti a sé, ma una doppia sfida di 180 minuti che può cambiare tutto: per lui, per la Juventus, per il progetto tecnico ed economico di un’intera stagione. Bologna e Lazio rappresentano molto più di due tappe a fine campionato. Sono crocevia decisivi, e Conceição è destinato a viverli non da semplice comparsa, ma da protagonista atteso e necessario.La storia recente di Conceição in bianconero è nota agli appassionati. Il cambio in panchina – da Motta a Tudor – ha rappresentato per lui un banco di prova complicato. Se compagni di reparto come Nico Gonzalez hanno colto subito il nuovo corso con slancio, il portoghese ha invece subito uno scossone, anche pubblico, da parte del tecnico croato. Memorabile, in negativo, la strigliata post Lecce, quando Tudor non gradì l’approccio dei subentrati nel finale.Una bocciatura netta, che però non si è trasformata in condanna. Anzi. La reazione di Conceição a Parma, nella partita successiva, è stata quella di un giocatore che non intende recitare il ruolo di spettatore pagante. Il piglio, l’energia, il cambio di passo hanno convinto Tudor a rivalutare il suo esterno brevilineo. E oggi, complice la squalifica di Yildiz – fermato da un cartellino evitabile quanto pesante – sarà proprio Francisco a partire in pole nelle due sfide più importanti dell’anno. Bologna e Lazio: due stadi, due finali, due possibilità per cambiare il finale della stagione.La Juventus, per blasone e per bilancio, ha un solo obiettivo: tornare in Champions League. Non è solo una questione sportiva, ma anche economica e d’immagine. Le casse del club e la progettualità futura passano per il ricco montepremi europeo e per la visibilità che solo la massima competizione continentale può offrire. Bologna e Lazio sono le ultime due montagne da scalare. E se è vero che il calcio è un gioco collettivo, è altrettanto vero che le individualità possono spostare gli equilibri.Conceição, quando sta bene, è un creatore di caos ordinato. Un dribblatore puro, uno che non ha paura di puntare l’uomo e di tentare la giocata difficile per creare superiorità numerica. A Torino era stato accolto proprio con questo identikit: un funambolo moderno, un portatore sano di coraggio. Ma nel corso dei mesi, tra qualche guaio fisico e l’adattamento degli avversari al suo stile, la sua verve si è affievolita. E il passaggio al sistema più verticale e compatto di Tudor – con il 3-4-2-1 stretto e poco aperto agli esterni di fantasia – non l’ha certo aiutato.