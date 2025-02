Juventus, da quanto tempo non faceva gol Vlahovic

Simone Gervasio

Una serata diversa, per. Sì, perché il serbo ha vissuto un momento tanto atteso, sotto la sua curva, che gli mancava da troppo tempo. Il suo ingresso in campo, subito dopo il gol del 2-1, ha dato un'impronta forte alla partita: ha lavorato per la squadra, ha segnato e poi, bloccato, ha ricevuto l'abbraccio di tutti i compagni, seguito dagli applausi dello Stadium. Un’emozione che mancava dal 17 dicembre, quando realizzò l'ultimo gol in casa contro il Cagliari. In quei 47 giorni di attese, voci di mercato e dubbi sul suo futuro, Vlahovic ha risposto con il potere di un numero 9: un gol che cancella tutto, riportando l’attenzione solo al presente. Un momento chiave nella sua Juve-Empoli, che resterà impresso.