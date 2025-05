Juventus, da quanto manca la vittoria in trasferta

AFP via Getty Images

Contro il Bologna è arrivato un pareggio che non accontenta nessuno, ma non compromette nemmeno le cose. La Juventus rimane ancorata al quarto posto, consapevole che dovrà affrontare le prossime tre gare con la massima concentrazione. A pari merito con i bianconeri, infatti, ci sono Roma e Lazio , e il Bologna è scivolato al settimo posto, ma a un solo punto dalla stessa Juve.Una partita che sembrava essere cominciata sui binari giusti, con una rete di- ancora dominante in mezzo al campo - che aveva dato sicurezza in un buon primo tempo. Nella seconda metà di gara, però, la Juventus è calata fisicamente e ha faticato a reggere i colpi del, che ha pareggiato con Freuler.

La squadra di Tudor resta in corsa per la Champions League, ma allo stesso tempo allunga la striscia senza vittorie fuori casa:senza trovare i tre punti lontano dall'Allianz Stadium. L'ultima volta? Il 23 febbraio contro il Cagliari, quandoregalava una vittoria con il suo ultimo goal segnato in questa stagione.