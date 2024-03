Massimilianopensa di schierare titolare questa sera allo stadio Olimpico di Roma per il match contro la Lazio il difensore Mattia. Il terzino milanese potrebbe agire come esterno di sinistra, al posto di Samuel Iling Junior. Da quanto però De Sciglio non scende in campo? Esattamente da Juventus-Lecce giocata il. Proprio nel corso di quella partita infatti per De Sciglio è arrivata la rottura del legamento crociato anteriore. Ora il suo recupero è ultimato ed è pronto a tornare in campo. Potrebbe farlo proprio questa sera e, magari, proprio dal primo minuto.