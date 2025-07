Juventus, da oggi si attiva la clausola di Conceicao: cosa c'è da sapere

Conceicao, da oggi si attiva la clausola: come funziona

Primo giorno della finestra di mercato e anche quello in cui si attivano molte clausole rescissorie nei contratti dei giocatori. E' il caso di, di proprietà del Porto ma da fine agosto alla, con cui sta giocando anche ilnegli Stati Uniti. Il club bianconero infatti ha trovato l'accordo con il Porto per la permanenza del portoghese al Mondiale per Club ma non ancora per ingaggiarlo a titolo definitivo dopo il prestito secco.Da oggi, 1 luglio, si attiva la clausola rescissoria per Conceicao; chi vuole il giocatore quindi potrà acquistarlo (con il gradimento del calciatore) pagando la clausola da 30 milioni di euro. Una clausola che quindi non vale solo per la Juventus ma per tutti i club, senza eccezioni. Inoltre, con il passare del tempo aumenterà la cifra della clausola, che arriverà a 45 milioni di euro. Ecco perché se la Juve deciderà di affondare per l'esterno, lo farà già nelle prossime settimane.

A Torino fino ad ora stavano provando a trattare con il Porto per ottenere uno "sconto" e convincere il club portoghese ad accettare una proposta inferiore al valore della clausola. Tentativo però non semplice da concretizzare vista la posizione del Porto, che non ha al momento aperto a questa soluzione.