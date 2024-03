DaCi siamo lasciati alle spalle un’altra giornata di grandi sfide tra nazionali Under 21 a caccia di punti per la qualificazione agli Europei del 2025, amichevoli e gare con cui le varie selezioni stanno cercando di preparare al meglio il loro assetto in vista degli impegni futuri.Come già capitato nei giorni scorsi, sono tanti i calciatori bianconeri impegnati in queste partite: scopriamo insieme come sono andate le cose negli ultimi match disputati.YILDIZ TITOLARE IN AMICHEVOLEPartiamo da Kenan Yildiz, impegnato con la Nazionale maggiore in un match amichevole perso per 1-0 contro l’Ungheria: alla Puskas Arena è decisiva la rete per i padroni di casa firmata da Szoboszlai su calcio di rigore assegnato dall’arbitro per il tocco di braccio di Unal. Il giovane attaccante turco, schierato titolare da Montella, è rimasto in campo 76' minuti, sfiorando in un paio d’occasioni il gol.QUALIFICAZIONI AGLI EUROPEI UNDER 21Continua l’ottimo percorso dell’Italia Under 21, prima nel gruppo A dopo la vittoria per 2-0 contro la Lettonia: Fabio Miretti ha giocato da titolare, rendendosi più volte pericoloso a livello offensivo e contribuendo al successo degli Azzurrini. Una ventina di minuti in campo anche per Samuel Iling-Junior, entrato nel finale della sfida dominata dall’Inghilterra Under 21 contro l’Azerbaijan vinta per 5-1, che porta la nazionale inglese ad agganciare l’Ucraina a quota 15 punti nel Gruppo F. Serata complicata invece per Tarik Muharemovic con l’Under 21 della Bosnia - battuta 3-0 dalla Slovenia, con il difensore della Juventus Next Gen espulso per doppia ammonizione a inizio ripresa.Impegno amichevole invece per la Svezia U21 che domina la sfida contro Cipro, battendo gli avversari per 6-1 grazie anche alle giocate nella ripresa di Jonas Rouhi - autore dell’assist del gol del 5-1 firmato da Melker Widell.ITALIA UNDER 16 BATTUTA DALLA GERMANIAPomeriggio complicato anche per l’Italia Under 16, battuta con un secco 3-0 dalla Germania in quella che è la prima sconfitta in questo 2024 per la nazionale guidata da mister Daniele Zoratto - che proverà a rifarsi nei prossimi giorni in una seconda amichevole sempre contro la Germania. Un match difficile anche per il bianconero Marco Tiozzo Pagio, espulso nel finale di gara.