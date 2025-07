Juventus, da Hancko a Leoni: il punto sul mercato in difesa

Mercato Juve, il punto in difesa

Il calciomercato della Juventus ricorda la moda: stili del passato che ritornano improvvisamente attuali. Così come tornano in voga vecchie marche e tagli di abiti ormai dimenticati, anche in casa bianconera si rispolverano dossier archiviati da tempo. Damien, nuovo uomo mercato della, sta analizzando con attenzione alcuni nomi lasciati da Cristianoe dal suo staff.Dopo la definizione dell’affare Jonathan David, chiuso subito dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club, spunta di nuovo il nome di David Hancko, difensore del Feyenoord. Il centrale slovacco era stato fortemente voluto da Thiago Motta a gennaio, ma poi la trattativa si era raffreddata nei mesi successivi. Ora, la situazione sembra potersi riaccendere: il club olandese chiede circa 30 milioni di euro, e c’è un’intesa informale tra calciatore e club che potrebbe agevolare la sua uscita.

Laporte e Pereira: soluzioni alternative per la difesa

Le piste Balerdi e Leoni si complicano

Nel frattempo, la Juventus osserva con interesse Aymeric Laporte, oggi all’Al Nassr. Qualora il difensore spagnolo decidesse di tornare in Europa rinunciando a parte del suo ingaggio da 25 milioni l’anno, i bianconeri potrebbero inserirsi. Altro nome nuovo è Federico Pereira, classe 2000 del Toluca, in prestito al Pachuca per il Mondiale per Club: osservato speciale, potrebbe essere un colpo low cost.Infine, le trattative per Leonardo Balerdi e Giovanni Leoni si fanno sempre più difficili. Il Marsiglia continua a fare muro per il difensore argentino, mentre il giovane talento italiano sembra ormai conteso tra Milan e Inter, con la Juve sempre più defilata.