Non è finita finché non è finita. Vale per mille ambiti della vita e vale pure per il calciomercato. In particolare per quello dellaDopo aver chiuso gennaio con i colpi- a proposito: qui le parole nella conferenza stampa di presentazione di oggi -, il taccuino è stato socchiuso. Almeno per il momento è stato riposto negli scaffali in alto della Continassa. Ma è solo questione di tempo: i nomi, quelli scritti a penna, sono pronti a tornare di moda. A seconda delle necessità, delle ambizioni, delle opportunità.Da gennaio a giugno non ci passano però. E' una vita calcistica, è un obiettivo centrato contro un altro mai realizzato. Ecco perché, molto spesso, sono in pochi quei flirt che "sopravvivono" alla primavera per poi ripiombare nelle cronache estive.