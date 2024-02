MASSIMILIANO ALLEGRI PARLA ALLA SQUADRA, COSA SI NASCONDE DIETRO ALLE SUE PAROLE?

Dopo le delusioni della gara dell'Allianz Stadium contro l'Udinese ieri l'allenatore bianconero Massimilianoè tornato a parlare alla squadra. Queste le sue parole secondo La Gazzetta dello Sport: "Dobbiamo essere orgogliosi di quanto abbiamo fatto finora, 53 punti non sono pochi e noi dobbiamo difendere il nostro secondo posto, che sarebbe comunque un upgrade rispetto alla scorsa stagione. E poi chissà...". Cosa c'è dietro queste parole?

Certo, non è un periodo semplice per la Vecchia Signora che è passata dal momentaneo +1 e vetta della classifica di Serie A all'attuale -7, con lo Scudetto che sembra allontanarsi. Quello che il tecnico livornese voleva far capire alla squadra però era certamente il fatto che i periodi bui, complessi, possono capitare e soprattutto accadono ad ogni squadra. La forza in quei momenti sta nell'unirsi verso l'obiettivo per uscire dal periodo negativo. L'obiettivo attuale è certamente il secondo posto valido per l'accesso alla prossima Champions League. Non dimentichiamolo, l'intento del tecnico è sempre quello di non caricare di pressioni la squadra, come mostrato ad inizio anno quando non veniva pronunciata la parola Scudetto. Ora però, l'obiettivo tricolore sembra allontanarsi ma Max ci crede ancora.