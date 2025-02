Juventus, da cosa passa la conferma di Thiago Motta per la prossima stagione

Da cosa passerà la possibile conferma di Thiago Motta?



Le perplessità sull'operato di Motta

La tenuta fisica della squadra – La Juventus ha faticato a sostenere il ritmo di una stagione impegnativa, nonostante le difficoltà fossero ampiamente prevedibili. Le scelte sugli uomini – L’insistenza su alcuni giocatori, nonostante il rendimento insufficiente, ha generato dubbi. Koopmeiners e Nico Gonzalez sono stati casi emblematici, così come la gestione di Vlahovic, che ha sollevato più di una perplessità.



Cosa serve per restare

Un summit per fare il punto, per chiarire e chiarirsi, per trovare una direzione in un momento di forte difficoltà. Non è stato un incontro di facciata, ma una necessità per provare a ricompattare l'ambiente e affrontare le conseguenze della pesante sconfitta in Coppa Italia contro un Empoli storico. Una partita che ha scritto una pagina amara della storia bianconera, con un primo tempo di pura sofferenza e una ripresa costellata da occasioni sprecate e momenti di inconcludenza. Da dove ripartire, dunque? Questa è stata la domanda centrale dell’incontro.Anzi, la società ha ribadito la volontà di portare avanti il progetto, considerandolo pluriennale e affidandone la direzione a Cristiano Giuntoli, garante assoluto di continuità e affidabilità. "Le parole di Motta? Siamo in linea con quanto ha detto – ha dichiarato il direttore sportivo –. La prestazione è stata inaccettabile, lo sappiamo noi, lo sa la squadra, lo sa l’allenatore".Le riflessioni interne sono inevitabili.La Juventus di quest’anno non ha rispettato le aspettative iniziali e, sebbene Giuntoli abbia in parte giustificato il rendimento con il numero elevato di infortuni, resta la sensazione che anche il tecnico debba crescere. La società ha concesso a Motta il tempo di sbagliare, ma ora non c’è più margine di errore.Le principali critiche rivolte a Motta riguardanoLe scelte sbagliate possono essere considerate test falliti, ma devono servire come esperienza per il futuro.Il club si sente indietro rispetto alle previsioni di inizio anno e, soprattutto, deluso. Per guadagnarsi la permanenza, il tecnico dovrà dimostrare di avere la squadra saldamente in mano.La sfida più grande inizia adesso.