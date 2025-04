AFP via Getty Images

Juventus, da cosa dipende la conferma di Tudor?

23 minuti fa



L'etichetta di "traghettatore" al tecnico croato della Juventus Igor Tudor non piace e non è mai piaciuta, questo ormai è un discorso noto. L'allenatore però può esser confermato al termine della stagione? Stando a quanto riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport la risposta sarebbe sì ma ad una condizione.



Qualora i bianconeri infatti riuscissero ad arrivare al quarto posto e quindi strappassero un pass per la prossima Champions League, il tecnico croato Igor Tudor potrebbe essere confermato alla guida della Juventus. Quella però sarebbe la condizione, o meglio, l'obiettivo da raggiungere.