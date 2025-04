Juventus, da cosa dipende il futuro di Yildiz

Getty Images

Il destino della Juventus e di Kenan Yildiz si intreccia profondamente con la qualificazione alla prossima Champions League. Senza l’accesso alla massima competizione europea, la società bianconera rischia infatti di dover sacrificare uno dei suoi talenti più brillanti. Secondo La Gazzetta dello Sport, alcuni top club della Premier League, tra cui Manchester United, Manchester City e Chelsea, stanno monitorando con attenzione la crescita del giovane attaccante classe 2005. Con oltre cinque gol stagionali già messi a segno, Yildiz si è guadagnato un posto tra i migliori giovani d’Europa.

L’interesse dei giganti inglesi, unito all’eventuale assenza dei fondamentali introiti UEFA, renderebbe difficile per la Juventus rifiutare offerte importanti. Per questo, l’attuale risalita in classifica, che vede i bianconeri tornare al quarto posto, rappresenta un segnale positivo sia sul piano sportivo che su quello economico. La buona forma di Yildiz e la ripresa della squadra rafforzano le speranze di una qualificazione che, oltre al prestigio, garantirebbe maggiore stabilità finanziaria. Al momento, l’ipotesi di una cessione del giovane turco si allontana, ma molto dipenderà dalle prossime settimane e dal verdetto finale del campionato.