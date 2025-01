Juventus da brividi: 37 punti in 22 giornate, è la peggiore degli ultimi 14 anni

Getty Images

Il confronto tra laattuale e quelle del passato recente, è inutile girarci intorno, è assolutamente impietoso. La sconfitta patita contro il Napoli al 'Maradona', oltre a rappresentare la prima in campionato per la squadra di, certifica un rendimento ampiamente al di sotto degli standard preventivati e non solo. La Juve versione 2024/25, classifica alla mano, è la peggiore degli ultimi 14 anni se si effettua il paragone con il passato. Dopo 22 giornate di campionato, i bianconeri hanno totalizzato 37 punti. Peggio è stato fatto solo nell'annata 2010/11, quando la squadra di Delneri toccò quota 35 dopo lo stesso numero di partite.

Juventus a confronto: quanti punti dopo 22 giornate

2011/12: 46 punti (Conte)2012/13: 49 punti (Conte)2013/14: 59 punti (Conte)2014/15: 53 punti (Allegri)2015/16: 48 punti (Allegri)2016/17: 54 punti (Allegri)2017/18: 56 punti (Allegri)2018/19: 60 punti (Allegri)2019/20: 54 punti (Sarri)2020/21: 45 punti (Pirlo)2021/22: 41 punti (Allegri)2022/23: 44 punti (Allegri)2023/24: 53 punti (Allegri)