JUVENTUS-CROTONE 3-0

(38' e 45'+1 C. Ronaldo, 66' McKennie)





JUVE (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro (86' Frabotta); Chiesa (86' Di Pardo), Bentancur (70' Fagioli), McKennie, Ramsey (76' Bernardeschi); Kulusevski (76' Morata), C. Ronaldo. A disp: Szczesny, Pinsoglio, Dragusin, Peeters. All. Pirlo



CROTONE (4-4-2): Cordaz; P. Pereira (67' Rispoli), Magallan, Golemic, Luperto (46' Marrone); Messias, Molina (72' Zanellato), Vulic, Reca; Ounas (72' Simy), Di Carmine (77' Riviere). A disp: Festa, Crespi, Cigarini, Dragus, D'Aprile, Petriccione, Henrique. All. Stroppa



Arbitro: Valerio Marini



AMMONITI Ramsey (J), Danilo (J), Marrone (C), Frabotta (J)