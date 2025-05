Corriere Torino - Juventus contro Cristiano Ronaldo: 'Restituisca i soldi'. Se ne riparla a settembre

Getty Images



La controversia ancora aperta tra la Juventus e Cristiano Ronaldo

È durato poco più di dieci minuti nella giornata di ieri l'incontro trae ladavanti al giudice del lavoro di Torino, giusto il tempo per un invito alla conciliazione. Al centro del confronto legale ci sono i 19 milioni di euro citati nella ormai celebre— definita a suo tempo "quella che non doveva esistere" —, documento che rappresenta l'accordo relativo alla secondaavviata in piena emergenza Covid dal club bianconero.

La seconda fase

Il ricorso della Juventus

Un accordo finito al centro dell’inchiesta sui presunti falsi in bilancio della Juventus, avviata dalla procura di Torino e successivamente trasferita a Roma. Come riepiloga oggi Il Corriere di Torino, la prima udienza della causa civile si è aperta — e subito chiusa — con un rinvio a fine estate. In questa sede era la Juventus a chiedere la restituzione delle somme versate a Ronaldo, sulla base della decisione precedentemente emessa dal Collegio Arbitrale.Questo nuovo capitolo rappresenta ladella battaglia legale avviata inizialmente dal fuoriclasse portoghese, assistito dagli avvocati John Shehata ed Emanuele Lucchini Guastalla, per ottenere il pagamento di tre mensilità relative alla stagione 2021/22. Lo scorso aprile, l’arbitrato si era concluso con una vittoria sostanziale per Ronaldo: il collegio aveva infatti accolto la sua richiesta, imponendo al club un risarcimento di poco meno di 11 milioni di euro. Nella sentenza si parlava dida parte dell’attaccante, ma al tempo stesso veniva esclusa qualsiasi volontà della Juventus di ingannarlo.Tuttavia, il club era stato ritenuto responsabile del danno economico subito dal giocatore, con conseguente obbligo di risarcimento per responsabilità precontrattuale. A settembre 2024, come riportato anche nell’ultima semestrale finanziaria, la Juventus — assistita dal professor Eugenio Barcellona e dagli avvocati Tommaso Ricolfi e Marco Di Lorenzo — ha presentato, chiedendone l’annullamento e la restituzione delle somme già versate. Da qui l’udienza al Tribunale del lavoro, che proseguirà dopo l’estate, per l'esattezza il





