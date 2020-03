Cristiano Ronaldo sostituisce Sarri. E' questa la lettura che dà Il Corriere dello Sport del discorso di Cristiano Ronaldo a Paulo Dybala nello spogliatoio di Lione (GUARDA IL VIDEO) , prima di entrare in campo per il secondo tempo nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. "Il centrocampo non ci passa la palla", si lamenta il portoghese con l'ex attaccante del Palermo che si confronta con CR7 sui palloni che proprio non ne vogliono sapere di arrivare là davanti. Cristiano cerca di reagire dando indicazioni a tutti, dai difensori ai centrocampisti. Proprio come se sostituisse Sarri.