L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sullo stato di forma di Cristiano Ronaldo, che ieri si è allenato a parte: "Se la Juventus è entrata nella fase due della preparazione- si legge - il penta Pallone d'Oro è già nella fase tre. Nessuno come lui conosce il suo corpo ed è capace a gestirne le energie. In passato si è sempre fatto trovare pronto tra marzo e maggio, quando si decidono i campionati e, soprattutto, si vincono le Champions League. Quest'anno però è cambiato tutto [...] Cristiano è maniacale negli allenamenti ed ha studiato il piano per affrontare queste anomalie".