Cristiano Ronaldo Juve, il dispositivo del collegio arbitrale

Cristiano Ronaldo Juve, nessun fondo rischi accantonato

Arbitrato e caso stipendi, Cristiano Ronaldo: la spiegazione dell'avvocato D'Onofrio

ha vinto l'arbitrato contro laper il caso stipendi arretrati. Il club bianconero dovrà corrispondere al portoghese 9,8 milioni lordi (più interessi) di stipendi arretrati. Di seguito i dettagli.Il collegio arbitrale ha riconosciuto un concorso di colpa tra le parti. Questo il dispositivo ufficiale:"Il Collegio Arbitrale, pronunciandosi definitivamente, respinta o assorbita ogni altra questione, domanda ed eccezione, anche istruttoria delle parti, 1) in accoglimento della domanda formulata “in estremo subordine” da Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro, accerta la responsabilità precontrattuale della convenuta per i motivi esposti in narrativa e, per l’effetto, considerato il concorso di colpa attribuibile all’attore, condanna Juventus F.C. S.p.A. a pagare a Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro la somma di Euro 9.774.166,66, con la rivalutazione dal dì del dovuto e gli interessi legali dalla richiesta al saldo sulla somma annualmente rivalutata; 2) compensa integralmente tra le parti le spese di difesa, oltre alle spese del Collegio Arbitrale come già liquidate nelle ordinanze emesse durante il procedimento, e poste a carico solidale stesse in ragione, nei soli rapporti 72 interni, della quota del 50% ciascuna. Così deciso a maggioranza, con il dissenso dell’arbitro prof. avv. Roberto Sacchi, in conferenza personale degli arbitri in Milano, nelle date del 15 febbraio 2024, 22 febbraio 2024, 7 marzo 2024 e 10 aprile 2024". Nella relazione semestrale , in merito alla vicenda, lascriveva:"All’esito degli approfondimenti compiuti, anche con il supporto dei propri consulenti, la Società ritiene infondate le pretese fatte valere dall’Ex Tesserato e, pertanto, non ha ritenuto necessario accantonare alcun fondo rischi".

Sulla vicenda, intervenuto ai nostri microfoni, l'avvocato D'Onofrio spiegava:



ARBITRATO - “Innanzitutto non si tratta di assoluzione, è un arbitrato quindi una controversia di natura economica affidata ad un arbitrato che ha struttura simile a quella di un processo ma non siamo in quella dimensione. L’esito però non può considerarsi condanna o assoluzione. Stiamo parlando di una controversia sull’interpretazione di un accordo. Un accordo che normalmente si fa sottoscrivere alla fine del rapporto e prima che il tesserato si accasi altrove, un accordo liberatorio. C’è qui una diversa interpretazione tra la Juventus che ritiene di non avere un debito e il calciatore che ritiene che l’accordo non ricomprenda quella pretesa di 19.5 milioni che ritiene essere dovuti. Si tratta di una controversia economica, potremo dire contrattuale ma accessoria”.





Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Segui la nostra pagina Instagram per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite

per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite Per le ultime notizie , analisi approfondite e contenuti esclusivi , non perdere la nostra pagina X ! Seguici su @ilbianconerocom

, approfondite e , non perdere la nostra pagina ! Seguici su Resta in contatto con la community e partecipa alle discussioni sulla tua squadra del cuore sulla nostra pagina Facebook

Ricevi tutte le ultime notizie direttamente sul tuo telefono tramite il nostro canale Whatsapp! Iscriviti ora per non perdere neanche un aggiornamento

Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!