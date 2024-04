JUVENTUS; COS'È UN ARBITRATO?

Sta tenendo banco in casala decisione riguardo all'arbitrato tra la Vecchia Signora e Cristiano. In molti però si stanno chiedendo: cos'è unL’arbitrato è una procedura di giustizia alternativa di composizione delle controversie che non abbiano per oggetto diritti indisponibili o per le quali non ci sia espresso divieto di legge, prevista dal codice della procedura civile. In pratica consiste nell'affidare a un organo arbitrale (arbitro unico/collegio arbitrale) l'incarico di risolvere una controversia mediante una decisione (il lodo) che sarà vincolante per le parti.