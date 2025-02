Giuntoli a Sky conferma Thiago Motta: 'Non è in discussione'. 'Noi, Scanavino e Ferrero a confronto con la squadra'

AFP or licensor

Giuntoli a Sky: l'intervista

All’indomani della dolorosa eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli, l’Head of Football della Juventus , Cristiano, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per analizzare il momento difficile della squadra. La sconfitta ha lasciato strascichi pesanti, sia dal punto di vista sportivo che societario, alimentando critiche e dubbi sul progetto tecnico guidato da Thiago Motta - Siamo in linea con quello che ha detto. Un prestazione inaccettabile ,ne è convinta squadra allenatore e noi. Ci siamo trovati con Maurizio Scanavino, Ferrero e il mister e abbiamo parlato alla squadra. Siamo tutti convinti di fare di più e centrare l'obiettivo Champions.

Di cosa parlerà Giuntoli

- Siamo convinti che il progetto sia importante che stia creando valore e in futuro ci darà soddisfazioni. Motta non è in discussione.- Ieri quasi inspiegabile, venivamo da 4 vittorie, siamo molto dispiaciuti e un po' arrabbiati. Siamo convinti che il progetto sia corretto che potesse incontrare difficoltà accentuate dagli infortuni. Siamo consapevoli che la squadra è giusta e darà soddisfazioni.- Ha voluto riportare la squadra a un senso di responsabilità nei confronti di tutta la squadra.- Abbiamo cambiato tanto, preso tanti calciatori, abbiamo investito su profili che in passato hanno fatto grandi prestazioni e siamo convinti le faranno anche con la Juventus.SOCIETA' - Sempre responsabili di quello che succede e siamo consapevoli ,siamo responsabili nei confronti di proprietà e tifosi.La pesante eliminazione ha scatenato polemiche e acceso il dibattito sulla gestione tecnica e societaria. Con la Juventus fuori dalla Champions League e dalla Coppa Italia, l’unico obiettivo rimasto è il quarto posto in campionato, fondamentale per la stabilità economica del club.Giuntoli potrebbe esprimere la posizione della società, ribadendo la fiducia nell’allenatore o lasciando intendere possibili cambiamenti. I tifosi attendono risposte, mentre la squadra deve subito rialzarsi per non compromettere ulteriormente la stagione. Nelle prossime ore, le dichiarazioni del dirigente bianconero potrebbero essere decisive per comprendere le strategie future della Juventus.